- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رئاسة الحرمين توثق صوراً لـ«مقام إبراهيم» بأحدث تقنيات التصوير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وثّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، صوراً لمقام إبراهيم عليه السلام الذي يقع في صحن المطاف بالحرم المكي، وذلك باستخدام أحدث التقنيات المصورة.
وعلقت الرئاسة على الصور قائلة: “هو ياقوتة من ياقوت الجنة كما قال نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-: (الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب)”.
وأوضحت أن المقام مربع الشكل ويقع في وسطه أثر قدمي النبي إبراهيم وهما حفرتان على شكل بيضاوي، ويبلغ عرضه وطوله وارتفاعه 50 سم، ويقع أمام باب الكعبة على بعد 10 أمتار من ناحية الشرق في الجزء المتجه للصفا والمروة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رئاسة الحرمين توثق صوراً لـ«مقام إبراهيم» بأحدث تقنيات التصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.