شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات أمنية في منتجات «آبل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة من عدة ثغرات في منتجات شكرة “آبل”.

وأوضح المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال هذه الثغرات لتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز بتحديث نسخ المنتج المتأثرة، حيث أصدرت أبل توضيحاً لهذه التحديثات عبر الرابط التالي:هنا.