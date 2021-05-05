شركة ساوند كور الصينية تطلق سماعة الرأس اللاسلكية Life Q35 الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بصوت فائق النقاء، وميزة للمساعدة في فلترة الضوضاء، أطلقت شركة ساوند كور الصينية سماعة الرأس اللاسلكية Life Q35 الجديدة من نوع Over Ear.



وأوضحت الشركة التابعة لشركة أنكر الصينية أن سماعة الرأس الجديدة تمتاز ببرنامج الترميز LDAC وشهادة Hi Res المزدوجة لتوفير صوت فائق النقاء.

وتأتي سماعة الرأس Life Q35 اللاسلكية الجديدة مزودة بالعديد من الوظائف المتطورة مثل برنامج الترميز LDAC من سوني، والذي يعد بتشغيل 3 أضعاف كمية البيانات، مقارنة بسماعة الرأس التقليدية المزودة بتقنية البلوتوث، بدون فقدان أو تشويش.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للسماعة الرأس الجديدة على تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة، والتي تم تحسينها مقارنة بالموديل السابق، وتشتمل وسادات سماعة الرأس على اثنين من الميكروفونات في كل وسادة بحيث تتم فلترة الضوضاء الخارجية ومنعها.

وعن طريق تطبيق ساوند كور يتمكن المستخدم من الاختيار بين الأوضاع المختلفة لوظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة، مثل وضع Transport ووضع Outdoor ووضع Indoor، كما يضم التطبيق أيضا 22 وضعا مختلفا للإيكولايزر، ويمكن استعمال الميكروفونات لإجراء المكالمات الهاتفية دون استعمال اليدين.

ولتوفير أرقى مستويات الراحة أثناء الاستعمال قامت شركة ساوند كور بتصنيع شريط الرأس والوسادات من الإسفنج الناعم، الذي يضمن راحة الارتداء والثبات عند استعمال سماعة الرأس.

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 40 ساعة مع استعمال وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة وتصل إلى 60 ساعة بدونها، كما تقوم سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة بإيقاف تشغيل الموسيقى تلقائيا عند خلعها، ويتم مواصلة التشغيل مرة أخرى عند ارتدائها، ويمكن شحن البطارية لمدة 5 دقائق لتوفير شحنة تكفي لمدة 4 ساعات من الاستماع للموسيقى.