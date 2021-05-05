إندونيسيا يهزها زلزال بـ 5.7 درجات

الكويت - هبة التوبجي - ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات جزيرة هالماهيرا الغربية بإقليم مالوكو الشمالية الإندونيسي صباح اليوم الأربعاء، لكن من غير المحتمل أن يتسبب في موجات مد عاتية تسونامي، وفق وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية اليوم.

وقالت هيئة الارصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفزياء إن مركز الزلزال على بعد حوالي 48 كيلومتراً شمال غرب جزيرة هالماهيرا الغربية وعلى عمق 133 كيلومتراً

ولم ترد أي تقارير فورية عن ضحايا، وكان زلزال بقوة 6.2 درجات قد ضرب منطقتي ماجيني وماموجو بإقليم سولاويسي الغربية في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات الآخرين.