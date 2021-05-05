زوجة الإعلامي اللبناني زاهي وهبي تعلن عودته للمنزل

دبي - محمود عبدالرازق - وكتبت الإعلامية رابعة الزيات عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تشكر كل دعمهم في أزمة مرض زوجها.

وقالت رابعة: "الله كريم، زاهي خرج اليوم من المستشفى ورجعلنا اوكسيجين البيت، على أمل أن يستعيد نعمة الأوكسيجين الطبيعي قريباً، إذ لا يزال بحاجة لبعض الوقت كي يتعافى نهائياً بإذن الله. مع تكرار الشكر والامتنان لفائض محبتكم ودعمكم وصلواتكم المباركة الحمد لله".

​وكان زاهي وهبي أعلن عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه شارف على الشفاء من الفيروس، متمنيًا ألّا يصيب أي إنسان.

إلا أن حالته ساءت بعد ذلك وتم نقله إلى المستشفى، حيث خضع للتنفس الصناعي لمدة أيام، شهدت تردد شائعات بوفاته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تنفي زوجته ذلك وتؤكد اليوم تماثله للشفاء.