الدبيبة: لا نفرط في الاتفاقية مع تركيا ونسعى لإنهاء المراحل الانتقالية نهاية العام... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الدبيبة، في لقاء مع برنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة، أن حكومته تختلف مع اليونان في تقييم الاتفاقية البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع تركيا.

وأضاف: "الاتفاقية تخدم الشعب الليبي، ولن نفرط فيها لأنها أعطتنا مساحات اقتصادية كبيرة جدا في البحر المتوسط، ويمكن استثمارها بما يعود بالفائدة على الشعب الليبي".

وناقش وفد تركي رفيع المستوى، يوم الاثنين الماضي، في العاصمة الليبية طرابلس مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود البحرية، التي تم توقيعها مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج، والتي تسببت في انتقادات واسعة من دول في المنطقة على رأسها مصر واليونان واعتبروها غير شرعية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في طرابلس، إن الوفد التركي الذي يضم أيضا وزير الدفاع خلوصي أكار ناقش في طرابلس مع الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مسألة اتفاق ترسيم الحدود البحرية وما يمكن القيام به في هذا الشأن.

وتابع تشاووش أوغلو، قوله إن الزيارة تأتي لتجديد الدعم التركي للحكومة الوطنية وللمجلس الرئاسي، مشيرا إلى أن "تركيا دائما تدعم وحدة الأراضي الليبية والوصول إلى أفضل العلاقات"، بجانب مناقشة كيفية الوصول إلى الاستقرار في البلاد.

من جانبها أوضحت وزيرة الخارجية الليبية تثمين طرابلس لدعم تركيا لوقف إطلاق النار في ليبيا، ودعتها إلى التعاون مع الحكومة الليبية من أجل إنهاء وجود المرتزقة في البلاد، موضحة حرص بلادها على "إقامة علاقات اقتصادية وتنموية قوية مع تركيا في إطار تبادل المصالح المشروعة بما يخدم البلدين".