سبوتنيك ترصد أحد أهداف العدوان الإسرائيلي على سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وحصلت "سبوتنيك" على مشاهد ترصد تسجيل أضرار مادية كبيرة بممتلكات المدنيين ونفوق عدد من رؤوس الماشية في قرية (السويدي) بريف مصياف غرب حماة، جراء سقوط أحد الصواريخ الإسرائيلية على الموقع يوم أمس.

وأكد مراسل "سبوتنيك" في حماة عدم وجود أضرار بشرية في قرية (السويدي) حيث سقط أحد صواريخ العدوان الإسرائيلي على إحدى مزارع القرية، والذي على ما يبدو غير مساره تفاديا لصواريخ الدفاع الجوية السورية.

وقال مصدر أمني لـ "سبوتنيك" إن :"عدوانا إسرائيليا استهدف محيط مدينة الحفة (30 كم شرق مدينة اللاذقية)، ومناطق في محيط مدينة مصياف على الجانب الشرقي من سلسلة الجبال الساحلية بريف حماة الغربي".

وأكد مصدر عسكري: "أنه حوالي الساعة 2:18 من فجر اليوم الأربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب غرب اللاذقية مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الساحلية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد مدني وجرح ستة آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية، من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية.