حركة "العدل والمساواة": السودان بحاجة ماسة للوحدة والسلام

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

ووفقا لصحيفة "السوداني"، أضاف إبراهيم في كلمة له خلال حفل إفطار حركة العدل والمساواة السودانية إقليم الخرطوم أمس، أن "غالبية أهل السودان عادوا لحضن الوطن، داعيا بقية الحركات التي لم توقع على السلام اللحاق بركبه".

وأشار إلى أن "بنود السلام لم تنفذ بعد، خاصة، موضحا أن النازحين لم يعودوا لقراهم ولم يتم تعويضهم، مطالبا بسرعة تنفيذ الترتيبات الأمنية".

وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مالك عقار آير، على ضرورة التعاون من أجل تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان.

وطالب عضو الانتقالي بالعمل على رتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي وتوحيد الكلمة بين الجميع.

كما شدد رئيس تجمع القوى المدنية في ولاية النيل الأزرق عبد الباقي أرباب خميس "التزام وحرص التجمع على تحقيق الاستقرار وحفظ الأمن بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والعمل على تشكيل السودان الجديد الذي تسوده قيم الانسانية والحرية والديمقراطية".