وزير الدفاع التركي: نحترم سيادة وحدود دول الجوار على رأسها العراق

دبي - محمود عبدالرازق - اسطمبول - سبوتنيك. وأعلن أكار ارتفاع عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في إطار عمليتي "مخلب الصاعقة" و"البرق" شمالي العراق إلى 68 شخصا.

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وأطلق الجيش التركي، في وقت سابق، عمليات برية جديدة شمالي العراق ضد "مسلحي حزب العمال الكردستاني".

وأكدت قناة "ملييت" التركية، أن العمليات تستهدف مواقع عناصر حزب العمال الكردستاني في ميتينا وزاب وأفاشين باسيان وقنديل في شمال العراق.

وتابعت القناة أنه "تم التمهيد للعملية بقصف بطائرات "إف -16" التي انطلقت من قواعد مختلفة، معظمها من ديار بكر، وبعد الغارات الجوية المكثفة، هبطت عناصر من الجيش التركي في مناطق ميتينا وزاب وأفاشين باسيان بطائرات هليكوبتر من نوع "سيكورسكي" و"شينوك""، بحسب القناة.

يشار إلى أن القوات التركية كثفت من عملياتها ضد منظمة حزب العمال الكردستاني داخل البلاد وشمال العراق، وقامت بتحييد عدد كبير في الآونة الأخيرة.

وتواجه العمليات التركية في شمال العراق انتقادا عربيا وعراقيا، فيما تطالب بغداد أنقرة بسحب قواتها من شمال العراق والتوقف عن تنفيذ عمليات هناك.

وأقامت تركيا عشرات النقاط العسكرية في مناطق عملياتها شمال العراق، ولوحت بتنفيذ عمليات عسكرية في سنجار العراقية.