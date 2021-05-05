قرقاش يعلق على اتصال بايدن بمحمد بن زايد

دبي - محمود عبدالرازق - ولفت قرقاش وزير الدولة الإماراتي السابق للشؤون الخارجية، إلى زيارات مسؤولين من السلطتين التشريعية والتنفيذية الأمريكية إلى أبوظبي هذا الأسبوع.

وقال قرقاش إن هذا "سلّط الضوء على العلاقات الثنائية الاستراتيجية الواسعة والمتميزة. وجوهر التواصل التقدير الكبير لدور الإمارات المحوري في استقرار وازدهار المنطقة".

​وأضاف قراقاش: "الإمارات ماضية بثبات في سياساتها الشفافة والعقلانية وخططها الطموحة وضمن ثنائية الاستقرار والازدهار".

وتابع: "نعزّز خطوط التواصل والتنسيق مع الأشقاء والاصدقاء وكافة دول المنطقة والعالم، ونعمل بلا كلل لتجديد نهضتنا ومسيرتنا وضمن سياق إقليمي أولوياته الإنماء والتطور والتقدم".

​وقال البيت الأبيض، في إفادة له أمس الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي وولي عهد أبوظبي اتفقا على أولوية العمل لمعالجة النزاعات، بما في ذلك الأزمة الإنسانية في منطقة تيغراي بإثيوبيا.

ولفت البيت الأبيض إلى أن الرئيس بايدن أكد لولي عهد أبوظبي الشراكة الطويلة الأمد بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.