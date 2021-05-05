مقتل وإصابة عدد من قوات الأمن العراقية في هجوم استهدف حقل نفطي في كركوك

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Alaa Al-Marjani

وقالت وزارة النفط العراقية، إن "حقل باي حسن النفطي في كركوك تعرض لاعتداء إرهابي، وأسفر ذلك عن تفجير البئرين 183 و177 واستشهاد وجرح عدد من القوات الأمنية وشرطة الطاقة"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية.

وذكرت مصادر أمنية ونفطية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن مسلحين هاجموا بئري نفط في حقل قرب مدينة كركوك في شمال العراق، لكن الإنتاج لم يتأثر. وقالت المصادر، إن قنبلتين تسببتا في نشوب حريق محدود قرب بئري النفط في حقل باي حسن وسرعان ما تمت السيطرة عليه دون أن يتسبب في أضرار كبيرة أو يعرقل الإنتاج، وذلك سب وكالة "رويترز".

وأعلنت وزارة النفط العراقية، منتصف أبريل/ نيسان الماضي، أن مسلحين استعملوا متفجرات وهاجموا بئرين نفطيتين شمال غربي كركوك، لكن لم يسفر ذلك عن أضرار كبيرة ولم يتأثر الإنتاج. وقالت الوزارة إن الهجوم على حقل باي حسن النفطي "لم يتسبب في نشوب حريق أو أضرار ولم يؤثر على الإنتاج أو وقف ضخ النفط من البئر".

الجدير بالذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي كان قد استهدف، نهاية العام الماضي، بئرين نفطيين في حقل خباز النفطي الواقع جنوب غرب محافظة كركوك (250 كم) شمال العاصمة بغداد، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما.