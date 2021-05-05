شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الخامس لمجلسى الشورى والنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمراً ملكياً بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وكان قد أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، توجيها ملكيا بفتح المساجد والجوامع لجميع الفروض اليومية وصلاة الجمعة وصلاتى العشاء والتراويح في شهر رمضان المبارك؛ فقط للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا (بعد مرور 14 يوما على الجرعة الثانية) والمتعافين من الفيروس، مع وجوب تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.