شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. طائرة طبية تغادر الرياض لنقل التوأم السيامي اليمني إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
غادرت طائرة إخلاء طبي الرياض إلى حضرموت، لنقل التوأم السيامي “يوسف وياسين”، من اليمن إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، لإجراء الفحوصات الطبية، وإمكانية فصلهما.
ووجه خادم الحرمين بسرعة إتمام إجراءات نقل التوأم السیامي اليمني (يوسف وياسين)، إلى الرياض برفقة أسرتهما.
وسيتم نقل الطفلين إلى الرياض تمهيداً لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما والنظر في إمكانية فصلهما، وذلك في مدينة الملك عبد العزيز الطبية التابعة للحرس الوطني بالرياض.
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