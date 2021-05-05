اليوم.. مجموعة الـ 7 تناقش التوزيع المنصف للقاحات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تناقش الدول الغنية في مجموعة السبع اليوم الأربعاء سبل ضمان توزيع أكثر إنصافًا للقاحات المضادة لكوفيد-19 بعدما دعتها منظمة الصحة العالمية إلى التضامن في مواجهة الجائحة.



ويجتمع وزراء خارجية ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة في لندن منذ أول أمس الاثنين في أول لقاء حضوري لهم منذ عامين ويستأنفون مناقشاتهم اليوم الأربعاء للتركيز خصوصا على الوضع الصحي.

وفي الوقت الذي يسمح فيه تقدّم حملات التطعيم في أوروبا والولايات المتحدة برفع تدريجي للقيود المفروضة للحد من فيروس كورونا، لا تزال البلدان الفقيرة تفتقر بشدة إلى اللقاحات لمكافحة الوباء.

ونظام كوفاكس لمشاركة اللقاحات مع البلدان الفقيرة، الذي يوفر بشكل أساسي لقاحات استرازينيكا، لم يقدّم حتى الآن سوى 49 مليون جرعة فقط في 121 دولة وإقليما بينما الهدف المعلن هو 2 مليار في العام 2021.

والوضع المأسوي في الهند هو بمثابة تذكير بأن أزمة كوفيد-19 التي أودت بحياة أكثر من 3,2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، لم تنته بعد.

وخلال اجتماع مساء أمس الثلاثاء في داونينغ ستريت، تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن جهد محتمل لمجموعة السبع من اأجل "زيادة القدرة الدولية على تصنيع" اللقاحات، وفقا لرئاسة الحكومة البريطانية.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الاثنين دول مجموعة السبع إلى دفع الأموال التي لا تزال مطلوبة، لضمان الوصول العادل إلى اللقاحات.