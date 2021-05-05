32 مركزاً صحياً في دبي للتطعيم ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت هيئة الصحة في دبي أن حملة التطعيم ضد (كوفيد 19) مستمرة في تحقيق أهدافها وفق الخطة المعتمدة من خلال 32 مركزاً صحياً ما بين مراكز تابعة للهيئة وأخرى تابعة للقطاع الصحي الخاص.



حيث تم توزيع تلك المراكز بأسلوب مدروس لتغطية جميع مناطق دبي، تسهيلاً على المستهدفين من التطعيم وتوفيراً لوقتهم وجهدهم، وذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم أرقى نوعيات الخدمات التي تصب في تحقيق الرؤية الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وقالت الدكتورة فريدة الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم (كوفيد 19) في هيئة الصحة بدبي، إن الهيئة ماضية في مواجهة الجائحة والتصدي لها بكل قوة وبكافة السبل الممكنة ضمن الجهود المبذولة في الدولة، وبالتعاون المثمر مع جميع الأطراف المعنية والمختصة، مؤكدة أن تضافر الجهود يعد من الركائز المهمة للأمن الصحي في المجتمع، ولافتة إلى أهمية تعاون كافة أفراد المجتمع بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها بدقة من أجل تجاوز هذه المرحلة.

وذكرت الدكتورة الخاجة أن خطة التطعيم التي تنفذها «صحة دبي» تسير وفق مراحلها المعتمدة، وتشمل جميع المستهدفين، من مواطني دولة الإمارات، ومواطني دول مجلس التعاون ممن يحملون هوية إماراتية، وحاملي إقامة دبي، وكبار السن (60 سنة فما فوق) من القاطنين في دبي ويحملون إقامة إمارة أخرى.

وأوضحت الدكتورة فريدة أن حملات التطعيم الموسعة التي تقوم بها الهيئة، تؤتي ثمارها ونتائجها المبشرة نحو التعافي السريع، لافتة إلى أنه إضافة إلى وجود 32 مركزاً مخصصاً للتطعيم منتشرة في أنحاء دبي.

فقد وفرت الهيئة - بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية - عيادتين متنقلتين لتطعيم العاملين في الجهات الحكومية والشركات الخاصة، كما وفرت خدمة التطعيم المنزلي لكبار السن وأصحاب الهمم وكل من تحول ظروفه الصحية دون الوصول إلى مراكز التطعيم، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

ونوهت الهيئة بأن كلاً من مركزي القرهود للياقة الطبية، وغسيل الكلى ـ الطوار، سيوفران لقاح استرازينيكا (الجرعة الثانية) حتى تاريخ 10 مايو الجاري، بالإضافة إلى التطعيم المتوفر بلقاح (فايزر- بيونتيك)، في مركز صحة دبي باركس، ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال.

ذلك إضافة إلى 17 مركزاً تابعاً للقطاع الصحي الخاص، والتي توفر جميعها لقاح (سينوفارم)، وهي: هيلث هب الفطيم ومستشفى القرهود الخاص ومستشفى الزهراء دبي والمستشفى الأمريكي ومستشفى أستر ومستشفى البارجيل والمستشفى الكندي التخصصي ومستشفى الإمارات - جميرا والمستشفى الدولي الحديث ومستشفى كينغز كوليدج لندن ومستشفى ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري وميديكلينيك دبي ومستشفى إن إم سي رويال ومستشفى برايم والمستشفى السعودي الألماني ومستشفى وعيادة ڤاليانت ومستشفى في اي بي دكتور في مدينة دبي الطبية.