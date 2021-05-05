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مصدر حكومي مصري يكشف حقيقة فرض حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد

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دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

وقال المصدر الحكومي، إن "قرار فرض حظر التجوال على أنحاء الجمهورية بسبب فيروس ، يرجع إلى لجنة إدارة أزمة كورونا وفقا للوضع الوبائي"، وذلك حسب موقع "مصراوي".

وأضاف المصدر، أنه لم تصدر الحكومة المصرية قرارًا رسمياً بفرض حظر التجوال حتى الآن.

يأتي ذلك بعدما انتشرت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، بشأن فرض الحكومة حظرا للتجوال للحد من انتشار .

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 60 وفاة و1090 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 13591، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 231803. وأشار إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 173341، بعد تسجيل 567 حالة شفاء.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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