شركة «آبل» تطلق تحديثات لعدة منتجات لإغلاق ثغرتين أمنيتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

شف الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن إطلاق «آبل» تحديثات أمنية لأجهزة الآيفون وآيباد وآيبود وآبل واتش وأنظمة «Big Sur macOS».



وأضاف الفريق الوطني، في تحذير أمني اليوم، أن التحديات الأمنية تم فيها إغلاق ثغرتان أمنيتان يتم استغلالهما بشكل نشط وقد تسمحان للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة.

ونصح الفريق الوطني المستخدمبين بتثبيت الإصدارات «ios 14.5.1» و«iPad 14.5.1» و«11.3.1 Big Sur macOS» و«ios 12.5.3» و«watchOS 7.4.1» من أبل والتي تتضمن إصلاحا للثغرات المذكورة.