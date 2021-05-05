تعرف على الموعد المرجح لطرح هاتف آيفون القابل للطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف محلل بارز في شركة أبل عن الموعد المتوقع لطرح الشركة هاتف "آيفون" القابل للطي.



ونقلت "سبوتنيك" عن المحلل التقني، مينغ تشي كو، أنه من المرجح أن تطلق الشركة الهاتف في 2023.

وذكر المحلل أنه يعتقد بناء على مسح يتعلق بعملية الإنتاج أن الشركة الأمريكية سوف تنتج ما يتراوح بين 15 إلى 20 مليون جهاز خلال 2023.

وبيّن المحلل أن النموذج القابل للطي بات خيارا ضروريا في الوقت الحالي للعلامات التجارية الكبرى في الهواتف الذكية.

وتوقع أن تصبح الهواتف القابلة للطي ميدانا تتنافس فيه شركات الهواتف الذكية إثر طفرة الأجهزة التي تدعم شبكات الجيل الخامس للاتصالات.

ورجح المحلل التقني أن يشتمل الطراز الجديد من "أبل"، على شاشة قابلة للطي مقاس 8 بوصات، من نوع "أوليد".

وكانت تقارير صحفية نقلت، في وقت سابق، عن مصادر داخل "أبل" أن هاتف "آيفون" القابل للطي تطوره الشركة منذ العام 2017، وستدعمه بقلم ذكي فريد من نوعه.