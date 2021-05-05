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للتواصل مع أنصاره.. ترامب ينشىء منصة تشبه تويتر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

يريد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التواصل مع أنصاره عبر موقعه الإلكتروني بعد منعه من استخدام منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.

 

وأطلق ترامب صفحة مدونة على موقعه أمس الثلاثاء، وهي مشابهة بصريا لتويتر ولكنها تحتوي على منشورات فقط من ترامب.

 

كما يمكن لأنصار ترامب من الناحية الفنية استخدام تلك المدونة لإعادة نشر تصريحات ترامب على تويتر أو فيسبوك، حيث أن هناك خيار مشاركة أي منشور قصير كاقتباس عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

 

لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه المنصات ستسمح بمثل هذا النشاط.

 

وكان ترامب قد مُنع من استخدام تويتر وفيسبوك ويوتيوب بعد أن اقتحم مؤيدوه مبنى الكابيتول في واشنطن في يناير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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