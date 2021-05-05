شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضير» يوضح حكم صيام من ينام ويؤخر الصلاة عن وقتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم من صام رمضان وينام ويؤخر الصلاة عن وقتها.

جاء ذلك في رد من الشيخ على سؤال جاء فيه: “ما حكم من يصوم شهر رمضان كاملاً، لكنه ينام من الضحى إلى قريب المغرب، ثم يصلي الظهر والعصر قبل غروب الشمس؟”.

ورد الشيخ بقوله: “هذا إذا تعمّد إخراج الصلاة عن وقتها فهو على خطر عظيم، فمن أهل العلم من يقول: إنه لا يصليها إذا خرج وقتها، ففعلها بعد خروج وقتها عمداً كفعلها قبل دخوله، فلا تجزئ، وحينئذٍ إذا بطلت صلاتُه بطل صيامُه -نسأل الله العافية-، وأكثر أهل العلم على أنه يقضي ولو خرج الوقت، ولو تعمد ذلك، لكنه على خطر عظيم، وقد ارتكب أمرًا عظيمًا، وموبقة من الموبقات -نسأل الله العافية-، وأما الصيام فعلى ما تقدم، يقول من يرى أنه يقضي الصلاة والقضاء صحيح: صيامه صحيح، لكن ما هذا الصيام الذي يترتب عليه هذا الجرم العظيم؟! والله المستعان.