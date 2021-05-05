اليمن.. انفجاران يهزان مدينة مأرب بعد ساعات من وصول رئيس الحكومة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة مأرب لوكالة "سبوتنيك" بأن صاروخين باليستيين سقطا شمالي المدينة التي تضم مقر وزارة الدفاع اليمنية وثكنات للجيش.

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وذكر أن القصف الصاروخي يأتي عقب ساعات من وصول رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك إلى مدينة مأرب، وعقده اجتماعا مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة.

ولم يشر المصدر إلى سقوط ضحايا جراء القصف الصاروخي.

وبين الحين والآخر تتعرض مدينة مأرب التي تتمركز فيها قيادة الجيش اليمني، إلى هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة، تتهم فيها الحكومة جماعة "أنصار الله" بتنفيذها والتي تسفر في الغالب عن سقوط ضحايا.