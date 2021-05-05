شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تتهم روسيا بانتهاك نظام منع الاشتباك فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك الاتفاقات الخاصة بمنع الاشتباك بين قوات البلدين في سوريا، وفى هذا الصدد، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، في تقرير نشرته حول سير عملية "العزم الصلب" ضد الإرهاب: "ذكر التحالف أن القوات الروسية، ورغم التزامها بشكل عام باتفاقات منع الاشتباك مع قواته، واصلت القيام بانتهاكات لم تعرض قوات التحالف للخطر".