شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين فى قصف إسرائيلى على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل شخص وأصيب 6 آخرين بعد قصف إسرائيلى على اللاذقيو وطرطوس بسوريا، كما اندلع حريق هائل بمصنع بلاستيك، وقالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ باتجاه مناطق الحفة باللاذقية ومصياف غربي محافظة حماة، بحسب "سانا".