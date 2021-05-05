عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لاب توب جديد من سامسونج صديق لأشعة الشمس

الأربعاء 5 مايو 2021

الخليج 365

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق اللاب توب Galaxy Book Flex2 Alpha الجديد القابل للتحويل بسعر يبلغ 849 دولارا أمريكيا.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن جهازها الجديد يشتمل على شاشة QLED قياس 13.3 بوصة وتعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD.

وتصل درجة سطوع الشاشة إلى 600 نيت في الوضع Outdoor، وهو ما يعني إمكانية استعمال اللاب توب الجديد بشكل مريح تحت أشعة الشمس، علاوة على أنه يمكن استعمال قلم S Pen لإدخال البيانات، وتعتبر هذه الوظيفة من المزايا المهمة للعملاء في قطاع التعليم.

وينبض بداخل اللاب توب Galaxy Book Flex2 Alpha الجديد القابل للتحويل معالج إنتل Core i5-1135G7 أو Core i7-1165G7 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 أو 16 جيجابايت وذاكرة داخلية SSD سعة 512 جيجابايت.

وتمتد فترة تشغيل البطارية سعة 54 وات ساعة إلى 5ر18 ساعة، ويمكن إعادة شحنها بقدرة 40 وات، وقامت الشركة الكورية بتثبيت نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز 10 Home بشكل مسبق.

ويزخر اللاب توب الجديد القابل للتحويل من سامسونج بالعديد من منافذ التوصيل مثل مخرج HDMI واثنين من منافذ USB-A ومنفذ USB-C، بالإضافة إلى قارئ بطاقة الذاكرة microSD ومخرج الصوت.