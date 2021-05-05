سماع دوي انفجارات في سماء اللاذقية وطرطوس والدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف إسرائيلية في سماء مدينة اللاذقية.

وقالت مصادر محلية في اللاذقية لـ "سبوتنيك"، أن انفجارات متتالية سمعت أصداؤها سكان المناطق الشرقية من المدينة، ولم تتضح أسبابها بعد.

وتحدثت المصادر عن سماع أصوات صواريخ الدفاع الجوي السورية في أثناء تصديها لاستهداف معادٍ من اتجاه قبرص والسواحل اللبنانية.

وقال مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية أن فرق الدفاع المدني توجهت إلى بعض المناطق التي اندلعت بها حرائق نتيجة الانفجارات التي سمعت في ريف المدينة.

وأضاف المصدر الأمني، أن موجتين صاروخيتين استهدفت إحداها مناطق في محيط مدينة الحفة (30 كم شرق مدينة اللاذقية)، فيما الأخرى كانت تحاول الوصول إلى مناطق في محيط مدينة مصياف على الجانب الشرقي من سلسلة الجبال الساحلية بريف حماة الغربي.

وأفاد مراسل سبوتنيك، أن العدوان الإسرائيلي استهدف مستودعا مدنيا للمواد البلاستيكية بريف المحافظة.

ونقل مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية عن مصادر طبية، أن العدوان على المستودع أسفر عن مقتل مدني وإصابة اثنين أخرين بجروح وهم يتلقون العلاج اللازم حاليا.

وأكد مصدر عسكري: أنه حوالي الساعة (2:18 من فجر اليوم الأربعاء) نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب غرب اللاذقية مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الساحلية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد مدني وجرح ستة اخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية، من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية.

كان آخر هجوم شنه، العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية (الخميس 22 أبريل/نيسان الماضي)، في منطقة الضمير بريف العاصمة دمشق، والذي أدى إلى جرح أربعة جنود، وبعض الخسائر المادية وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".