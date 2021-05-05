المشاهد الأولى لتصدي الدفاعات السورية للهجوم الإسرائيلي على اللاذقية.. فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - الهجمات الإسرائيلية تسببت في انفجارات متتالية سمعت أصداءها سكان المناطق الشرقية من المدينة، بحسب مراسل سبوتنيك.

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وقال مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية إن فرق الدفاع المدني توجهت إلى بعض المناطق التي اندلعت بها حرائق نتيجة الانفجارات التي سمعت في ريف المدينة.

ونشرت قناة الإخبارية السورية، مقطاع فيديو لتصدي الدفاعات الجوية السورية للأهداف الإسرائيلية.

كما نشرت الإخبارية، صورا للانفجارات والحرائق التي سببها العدوان الإسرائيلي على مصنع المواد البلاستيكية.

وأفاد مراسل سبوتنيك، أن العدوان الإسرائيلي استهدف مستودعا مدنيا للمواد البلاستيكية بريف المحافظ.

ونقل مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية عن مصادر طبية، أن العدوان على المستودع أسفر عن مقتل مدني وإصابة 6 أخرين بجروح وهم يتلقون العلاج اللازم حاليا.

وأكد مصدر عسكري: أنه حوالي الساعة (2:18 من فجر اليوم الأربعاء) نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب غرب اللاذقية مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الساحلية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد مدني وجرح ستة اخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية، من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية.

كان آخر هجوم شنه، العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية (الخميس 22 أبريل/نيسان الماضي)، في منطقة الضمير بريف العاصمة دمشق، والذي أدى إلى جرح أربعة جنود، وبعض الخسائر المادية وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".