شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين واندلاع حريق بمصنع بلاستيك بعد قصف إسرائيلى على سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قتل شخص وأصيب 6 آخرين بعد قصف إسرائيلى على اللاذقيو وطرطوس بسوريا، كما اندلع حريق هائل بمصنع بلاستيك، وقالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ باتجاه مناطق الحفة باللاذقية ومصياف غربي محافظة حماة، بحسب "سانا".
وأكد شهود عيان سماع دوى سلسلة انفجارات في قرب مدينة اللاذقية الساحلية المطلة على البحر الأحمر.
وقالت الوكالة إن الهجوم الإسرائيلي استهدف مصنعا للبلاستيك في ريف المحافظة.
ونقلت الوكالة الرسمية عن فوج إطفاء اللاذقية القول إنه تم إخماد الحريق الناجم عن صواريخ الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستودعاً مدنياً للمواد البلاستيكية في ريف المحافظة.