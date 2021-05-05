شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يحرقون مساحات من أراضى بلدة فلسطينية فى نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مستوطنون إسرائيليون بحرق مساحات من الأراضي في بلدة بورين جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، ونظمت وقفة تضامنية برام الله نددت بالممارسات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، وأعرب المشاركون في الوقفة عن دعمهم لأهالى الحى، إثر مخططات إسرائيلية بطرد عدد من عائلات الحي والسماح لمستوطنين بالاستيلاء على ممتلكاتهم، بحسب "روسيا اليوم".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن المقدسيين "يسطرون ملحمة من الصمود والتحدي في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه".

وقد أعطت محكمة إسرائيلية في 2 مايو الحالي عائلات "الكرد، والقاسم، والجاعوني، وإسكافي"، التي يبلغ عددها سبع أسر وتضم 30 فردا منهم 10 أطفال مهلة لإخلاء حي الشيخ جراح في القدس الشرقية وعائلات "الداوودي، الدجاني، وحماد" حتى مطلع أغسطس، وعددها 7 أسر وتضم 25 فردا بينهم 8 أطفال.