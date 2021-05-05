شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: سماع دوى انفجارات على ساحل مدينتى اللاذقية وطرطوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة "سانا" وقناة "الإخبارية"، في الساعات الأولى من الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية للحكومة السورية تصدت لهجوم إسرائيلي صاروخي استهدف مواقع بمحافظتي اللاذقية وحماة.

وذكرت التقارير السورية الرسمية أن قوات الدفاع الجوي تتصدى لصواريخ معادية إسرائيلية استهدفت مواقع في مدينتي اللاذقية والحفة بمحافظة اللاذقية ومدينة مصياف غرب محافظة حماة.

وفي وقت سابق تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن سماع دوي انفجارات على ساحل مدينتي اللاذقية وطرطوس تبين لاحقا أنها ناجمة عن تصدي القوات السورية لأهداف معادية.

ونشرت بعض وسائل الإعلام صورا وفيديو قالت إنها توثق مواقع انفجارات ناجمة عن الهجوم في طرطوس واللاذقية.