شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يدعو للاستفادة من الدليل الوقائي للسلامة في المسابح.. إليكم الرابط والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، مساء أمس الثلاثاء، أن هيئة الصحة العامة (وقاية) أصدرت دليلًا للوقائية والسلامة في المسابح بمختلف أنواعها لتطبيق معايير الأمن والسلامة وللحد من حالات الغرق والإصابات.
وقال وزير الصحة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “أبناؤنا وبناتنا.. فلذات أكبادنا، بهجة نفوسنا، هم سراجً البيوت وأنوارها، ويساهم الدليل الوقائي للسلامة في المسابح لتوفير بيئة آمنة وصحية من أجل حماية مرتادي المسابح العامة والخاصة.
كما نشر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة رابط دليل الوقاية والسلامة، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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