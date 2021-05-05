عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قواعد جديدة من جوجل لأسماء وشعارات تطبيقات أندرويد

الأربعاء 5 مايو 2021

الخليج 365

حددت شركة جوجل عددا من المعايير والاشتراطات، في خطوة جديدة تستهدف فرض المزيد من الجدية والوضوح على التطبيقات.



أعلنت شركة جوجل عن وضع قواعد جديدة لأسماء وشعارات تطبيقات أندرويد، كي تكون أكثر وضوحا وجدية، على أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بالنسبة للمطورين خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن القواعد الجديدة تنص على ألا يتضمن اسم التطبيق أو الشعار أو اسم المطور أي معلومات عن مرتبة التنزيل أو مجانية التطبيق، كما لا يجوز أن يزيد اسم التطبيق على 30 علامة وألا يشتمل اسم التطبيق أو المطور على إيموجي.

ويُحظر أيضا أية مطالبات مباشرة من قبيل "Download now" أو "Update now".

وإذا لم يلتزم المطور بهذه القواعد الجديدة، فلن تسمح جوجل بتواجد تطبيقه في متجر التطبيقات Play.