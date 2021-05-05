عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ريلمي تكشف رسميا عن مواصفات وسعر هاتف C11 2021

الأربعاء 5 مايو 2021

الخليج 365

كشفت شركة ريلمي، الثلاثاء، النقاب عن هاتفها الجديد ريلمي C11 2021 والذي يأتي بمواصفات أقل من الإصدار الأصلي.



ويأتي الهاتف الذي كشفت عنه ريلمي بشاشة ”LCD“ مقاس 6.52 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل وجودة عرض ”+HD“ وكثافة بكسلات تبلغ 269 بكسل لكل بوصة ونسبة عرض تبلغ 20: 9، وابعاد 165.2 × 76.4 × 9.1 ملم.

ويزن الهاتف 190 غرامًا ويتميز بهيكل بلاستيكي، وعلامة ريلمي التجارية رأسياً على خلفية الجهاز، وشبكة مكبر صوت.

ووفقًا لموقع ”جيزموتشاينا“، يعمل ريلمي ”C11 2021“ بمعالج ”UNISOC SC9863″، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ سعتها 2 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 32 غيغابايت، مع إمكانية زيادة سعة التخزين عن طريق كارت ميموري ”microSD“ بسعة تصل إلى 256 غيغابايت.

وبالنسبة للكاميرات، يحتوي ريلمي ”C11 2021“ على كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميغابكسل ويمكنها التقاط فيديو 1080 بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما الكاميرا الأمامية فدقتها 5 ميغابكسل.

يدعم الهاتف إضافة شريحتين اتصال Sim بالإضافة إلى كارت ميموري، كما يدعم الاتصال حتى الجيل الرابع ”4G“ و“WiFi“ أحادي النطاق و“Bluetooth 4.2″ و ”NFC“ ويحتوي على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

ويعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 10 Go وواجهة realme UI، ويتميز ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن بقوة 10 واط عبر مقبس ”MicroUSB“.

ويتوفر ”C11 2021“ باللونين الرمادي والأزرق، ويأتي بسعر اقتصادي للغاية يبدأ من 100 دولار أمريكي.