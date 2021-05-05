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المغرب توفر أدوية "الكلوروکین" و"الهيدروکسى کلوروکین" بالصيدليات

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة المغربية أنه جرى إعادة توفير الأدوية الأساسية المصنعة من مادتي "الكلوروكين" و"الهيدروكسي كلوروكين" بالصيدليات، بالكميات الكافية، وذلك ابتداء من 1 يونيو القادم.
وأوضحت الوزارة - في بيان - أنه "في إطار الإجراءات اللازمة لمواجهة جائحة كوفيد-19 التي عانت منها المغرب السنة الماضية ولا تزال، فإنه سبق وتقرر بشكل احترازي اقتصار توفير هذه الأدوية بالمستشفيات فقط للتكفل بعلاج حالات الإصابة المتقدمة بفيروس المستجد".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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