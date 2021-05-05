الكويت - هبة التوبجي - الخليج – خالد الهديبي : مرثية الشاعر محمد نايف المقاطي في الفقيد الشاعر حامد حميد الصباحي المقاطي

ايو الله أبكي والبكاء ماهو بعيب

ياعل مايبقى بعيني شريده

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خل الدموع اتبلل الخد والجيب

ابكي وحزني حزن فاقد عضيده

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مات الرفيق اللي يحفظ المواجيب

ومات الزعيم الي علانا فقيده

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بيني وبينه رفقتن كلها طيب

ياما تقاسمنا الظروف الشديده

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ماهي برفقة مصلحت ماورى الجيب

رفقة سلوم أهل الصفات الحميده

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اسلاحنا اللي نذخره للاجانيب

اليا وقف بين الصفوف العنيده

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دون القبيله مايهاب الاصاعيب

ياقف ومن يبغى المكايد يكيده

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خلوني اعوي مثل مايعوي الذيب

اونس بصدري مثل نارن وقيده

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فرقا رفيق الجنب شر وعواقيب

حتى صميم القلب تخلف وريده

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لو المصيبه يوم يومين وطيب

صبرت وقول العواقب حميده

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لكن جرحي ما يحصل تطابيب

ولله لموت ولا يوقف صديده

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يالله يامعبود ياعالم الغيب

يالي على كيفه يصرف عبيده

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عساه اله في جنة الخلد ترتيب

امع النفوس المخلصه والشهيده

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ونقابله في يوم بحث المكاتيب

وننعم ونسعد فالحياه الرغيده

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حنا على الدنيا ترانا معازيب

يارب كسبنا الحياه الاكيده