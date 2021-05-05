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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – خالد الهديبي : مرثية الشاعر محمد نايف المقاطي في الفقيد الشاعر حامد حميد الصباحي المقاطي
ايو الله أبكي والبكاء ماهو بعيب
ياعل مايبقى بعيني شريده
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خل الدموع اتبلل الخد والجيب
ابكي وحزني حزن فاقد عضيده
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مات الرفيق اللي يحفظ المواجيب
ومات الزعيم الي علانا فقيده
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بيني وبينه رفقتن كلها طيب
ياما تقاسمنا الظروف الشديده
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ماهي برفقة مصلحت ماورى الجيب
رفقة سلوم أهل الصفات الحميده
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اسلاحنا اللي نذخره للاجانيب
اليا وقف بين الصفوف العنيده
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دون القبيله مايهاب الاصاعيب
ياقف ومن يبغى المكايد يكيده
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خلوني اعوي مثل مايعوي الذيب
اونس بصدري مثل نارن وقيده
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فرقا رفيق الجنب شر وعواقيب
حتى صميم القلب تخلف وريده
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لو المصيبه يوم يومين وطيب
صبرت وقول العواقب حميده
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لكن جرحي ما يحصل تطابيب
ولله لموت ولا يوقف صديده
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يالله يامعبود ياعالم الغيب
يالي على كيفه يصرف عبيده
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عساه اله في جنة الخلد ترتيب
امع النفوس المخلصه والشهيده
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ونقابله في يوم بحث المكاتيب
وننعم ونسعد فالحياه الرغيده
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حنا على الدنيا ترانا معازيب
يارب كسبنا الحياه الاكيده