شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حادث.. مواطن دخل في غيبوبة 9 أشهر وعاد للحياة ليكمل دراسته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روى المواطن الشاب راكان البجاد، تفاصيل الحادث الذي تعرض له وتسبب في دخوله غيبوبة لمدة 9 أشهر، وعاد بعدها للحياة من جديد ليكمل دراسته الجامعية وإكمال الدراسات العليا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال البجاد، خلال حلقة برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: “حياتي قبل الحادث كانت حياة طبيعية جدا، وكنت متفوق في دراستي، وكان طموحي أن أدخل الكلية العسكرية، اقتداء بالوالد وأخي الكبير، ولكن صار الحادث الذي غير الموازين والحمد لله”.