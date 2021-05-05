شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: نصائح مهمة للحماية من التسمم الغذائي الناتج عن تلوث الأواني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدمت هيئة الغذاء والدواء مجموعة من النصائح المهمة للحفاظ على نظافة وسلامة الأواني وحماية المستخدم من الإصابة بالتسمم الغذائي الذي قد ينتج عن طريق تلوث الأواني أو عدم نظافتها .

وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع”تويتر”، أن هذه النصائح جاءت على النحو التالي: