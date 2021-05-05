شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين»: رفع مسارات صحن المطاف إلى 29 مسار افتراضي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال هاني حيدر المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والنبوي، إن الرئاسة منذ دخول شهر رمضان المبارك كثفت من مجهوداتها وبرامجها لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأضاف في لقاء مع قناة” العربية” أنه تم رفع مسارات صحن المطاف إلى 29 مساراً افتراضياً، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما تم فتح التوسعة الثالثة بكافة طاقتها الاستيعابية للمصلين والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.

وأكد أن الرئاسة خصصت 7 نقاط لتجمع المعتمرين، الذين صدرت لهم تصاريح عبر تطبيق” اعتمرنا”.