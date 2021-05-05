شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً، من فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ فخامته، خادم الحرمين الشريفين بقرب قدوم عيد الفطر المبارك.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامة الرئيس التركي على تهنئته، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين جميعا بالخير والمسرات.

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