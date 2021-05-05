شكرا لقرائتكم خبر عن «منصة إحسان»: لا يوجد لنا تطبيق وهذه هي طرق تلقي التبرعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت منصة “إحسان” للعمل الخيري أنه لا يوجد لها أي تطبيق حتى الآن على متاجر التطبيقات، فيما يجري العمل على تطوير تطبيق خاص بالمنصة ليكون أحد الخيارات المتاحة لتمكين المحسنين من التبرع.

وأشارت منصة إحسان، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن طرق التبرع المتاحة حتى الآن هي:

• موقع المنصة على الإنترنت

• الاتصال على الرقم المجاني

• إرسال رسالة نصية

• أجهزة التبرع الذاتية في أنحاء المملكة