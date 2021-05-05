5 سلوكيات خاطئة تساهم في انتشار كورونا خلال شهر رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الصحة السعودية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، ونشرت رسما توضيحيا بعنوان "نتعاون ما نتهاون"، أوردت فيها 5 سلوكيات قالت إنها يمكن أن تساهم في زيادة انتشار الوباء.

وحذرت الصحة السعودية من التمادي في هذه السلوكيات التي تهدد صحة المواطنين ولا تساهم في جهود مكافحة وباء كورونا.

وتشمل تلك السلوكيات إقامة التجمعات والمناسبات، وعدم ترك مسافة آمنة بين كل شخص وآخر، إضافة إلى المصافحة والملامسة.

أما السلوك الرابع فهو قلة غسل اليدين، في حين أن السلوك رقم 5 هو اضطراب جدول النوم اليومي مما يساهم في إضعاف مناعة الجسم.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية، أعلنت، اليوم الثلاثاء، تسجيل تراجع طفيف في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بين مصابي كورونا، كما أعلنت تراجع عدد الحالات النشطة، بحسب ما ذكرته صحيفة "عاجل" السعودية.