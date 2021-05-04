شكرا لقرائتكم خبر عن «غوث للإنقاذ»: العثور على رفات مفقود بالطائف بعد 6 سنوات من اختفائه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن فريق غوث للإنقاذ، مساء أمس الاثنين، العثور على رفات شخص فُقد عام ١٤٣٦هـ، بجبال “كرا الهدا” أثناء ذهابه لأداء فريضة الحج.
وأوضحت أسرة المفقود، في بيان نشره فريق غوث على “تويتر”، أنه تم التعرف عليه من خلال تحليل الحمض النووي.
وأشارت الأسرة إلى أن التعزية في الفقيد، رحمه الله، ستكون من خلال الاتصال بالجوال نظراً للظروف الراهنة.
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