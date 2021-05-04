الملك عبد الله الثاني يشهد انضمام دبابة جديدة للقوات المسلحة الأردنية

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، كان برفقة العاهل الأردني، خلال احتفال الجيش الأردني باستلام الدبابة الجديدة، في إطار خطط التحديث والتطوير التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية.

ولفتت الوكالة إلى أن الملك عبد الله الثاني وجه التحية لـ "رفاق السلاح من ضباط وضباط صف وأفراد لواء المدرع/ 60، معربا عن اعتزازه بمنتسبيه"، كما تعرف على تفاصيل الدبابة المجهزة بمدفع عيار 105 ملم.