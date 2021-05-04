نائب رئيس "تيار المستقبل": اعتذار الحريري ليس اليوم أو غدا والموضوع قيد البحث

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف لوكالة "سبوتنيك":

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"من السابق لأوانه، والكلام هو أنه إذا كان اعتذار رئيس الحكومة الحريري يسهل إنتاج حكومة فهو ليس لديه مانع".

وأوضح علوش أن الضغوطات على الرئيس الحريري كانت من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.

وتساءل، قائلاً: "بالنهاية إلى متى سينتظر؟ طالما كل الضغوطات على باسيل وعون على مدى 6 أشهر لم تؤد إلى نتيجة، فهذا هو السؤال إلى متى سيبقى منتظرًا؟".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد كلف سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد حصوله على دعم أغلبية نواب البرلمان، إلا أن الطرفين لم ينجحا في الاتفاق على تشكيل حكومة تعمل على إنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي.

ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية، ومالية، واجتماعية أدت إلى تدهور قياسي في قيمة الليرة اللبنانية التي خسرت أكثر من 80% من قيمتها.