أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت للسياسيين: كلكم متهمون وزمن التحركات السلمية انتهى... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وألقى المتحدث باسم أهالي الضحايا إبراهيم حطيط، كلمة للسياسيين، قال فيها: " كلكم متهمون لدينا بمجزرة تفجير مرفأ بيروت دون أي استثناء حتى يثبت العكس".

© Sputnik . Abdul Kader Albay أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت

وأضاف: "كفوا أيديكم عن القضاء وخاصة في قضيتنا لأنها لن تكون خاضعة للتسييس والتمييع والتضييع، ولا تراهنوا على شق صفوف عوائل الشهداء بالسياسة والأحزاب فالدماء والأشلاء التي وحدتنا ستكون عصية عليكم، وكونوا على ثقة أننا نعرف كيف نقطع اليد التي ستمتد لتفعل ذلك".

© Sputnik . Abdul Kader Albay أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت

وهدد الأهالي بالقول إن "زمن التحركات السلمية الراقية والمؤدبة انتهى فتوقعوا منا كل شيء في أي وقت. ونقطة على السطر".

وقال جورج عازار من حملة "القصاص الآن" المواكبة لتحركات الأهالي إن "الضغط السلطوي والسياسي يمنع التحقيق من سلوك مساره الطبيعي، هذا ما حصل في عهد القاضي فادي صوان عندما كان يتولى التحقيق ويتكرر الآن مع المحقق طارق البيطار".

© Sputnik . Abdul Kader Albay أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت

يذكر أن المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، سطّر اليوم 13 استنابة قضائية إلى دول تملك أقمارا اصطناعية فوق لبنان، طالبا تزويده بما تملك من صور لموقع المرفأ، وذلك في إطار استكمال التحقيقات التي يقوم بها، بالتوازي مع التوجه للاستماع إلى شهود جدد لم يسبق أن مثلوا من قبل للإدلاء بإفاداتهم.