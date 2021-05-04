شكرا لقرائتكم خبر عن هل من أجرى عملية بالقلب يأخذ لقاح «كورونا»؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة الفئات الممنوعة من أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكدت في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر” عن مدى إمكانية حصول من أجرى عملية بالقلب على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أنه بشكل عام يمكن حصر الفئات الممنوعة من أخذ اللقاحات في الفئات التالية:



من لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى) ، والفئات العمرية الأقل من ١٨ سنة ، كما يتم تأجيل موعد اللقاح عند ارتفاع درجة الحرارة (38.5) أو أعلى.