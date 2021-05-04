الجالية الروسية في دمشق تحتفل بالذكرى 76 للنصر على النازية... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتخلل الحفل الذي أقيم في المركز الثقافي الروسي في دمشق بمشاركة طلاب المركز من راقصين وموسيقيين، مجموعة من الرقصات التقليدية لشعوب جمهوريات الاتحاد السوفييتي الشعبية الروسية المعروفة.

وحضر الحفل جمهور كبير من أبناء الجالية الروسية في دمشق، ومن السوريين المحبين لروسيا الاتحادية.

© Sputnik . MOHAMMAD DAMOUR الجالية الروسية بدمشق تحتفي بالذكرى 76 للنصر على النازية

وقال اللواء البحري ألكسندر كاربوف لـ "سبوتنيك" إن هذه الاحتفالية التي يقيمها مركز المصالحة الروسي والمركز الثقافي الروسي في دمشق، تضمنت أغاني ورقصات شعبية من الحقبة السوفييتية والروسية، إضافة إلى فولكلور من الدول التي كانت ضمن تكوين الاتحاد السوفييتي.

© Sputnik . MOHAMMAD DAMOUR الجالية الروسية بدمشق تحتفي بالذكرى 76 للنصر على النازية

وأضاف اللواء كاربوف أن هذه الاحتفالية تقام بمناسبة عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على النازية الفاشية، وسيتم خلالها تقديم المساعدات الرمزية للمواطنين الروس الذين يعيشون في العاصمة السورية دمشق.

© Sputnik . MOHAMMAD DAMOUR الجالية الروسية بدمشق تحتفي بالذكرى 76 للنصر على النازية

إيلدار قربانوف، القائم بالأعمال في السفارة الروسية في دمشق، قال لـ "سبوتنيك": "يتخذ عيد النصر أهمية عظيمة لدى الشعب الروسي، أينما كانوا يعيشون داخل روسيا أو خارجها، وأيا كانت انتماءاتهم الدينية والعرقية".

© Sputnik . MOHAMMAD DAMOUR الجالية الروسية بدمشق تحتفي بالذكرى 76 للنصر على النازية... صور وفيديو

وأضاف قربانوف: "نشعر بالسعادة الغامرة للمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة بدمشق".

© Sputnik . MOHAMMAD DAMOUR الجالية الروسية بدمشق تحتفي بالذكرى 76 للنصر على النازية... صور وفيديو

من جهته، أكد الدكتور نيكولاي سوخوف، مدير المركز الثقافي الروسي في دمشق، لـ "سبوتنيك" أن الاحتفالية بعيد النصر على الفاشية مستمرة حتى الثامن من الشهر الحالي، وهو موعد احتفالية موسيقية روسية خاصة، سيتم إحياؤها بالتعاون مع وزارة الثقافة السورية في "أوبرا دمشق".

الجالية الروسية بدمشق تحتفي بالذكرى 76 للنصر على النازية © Sputnik . MOHAMMAD DAMOUR

الجالية الروسية بدمشق تحتفي بالذكرى 76 للنصر على النازية © Sputnik . MOHAMMAD DAMOUR

الجالية الروسية بدمشق تحتفي بالذكرى 76 للنصر على النازية © Sputnik . MOHAMMAD DAMOUR

الجالية الروسية بدمشق تحتفي بالذكرى 76 للنصر على النازية © Sputnik . MOHAMMAD DAMOUR

الجالية الروسية بدمشق تحتفي بالذكرى 76 للنصر على النازية... صور وفيديو © Sputnik . MOHAMMAD DAMOUR

الجالية الروسية بدمشق تحتفي بالذكرى 76 للنصر على النازية... صور وفيديو © Sputnik . MOHAMMAD DAMOUR

الجالية الروسية بدمشق تحتفي بالذكرى 76 للنصر على النازية... صور وفيديو © Sputnik . MOHAMMAD DAMOUR 1 / 7 © Sputnik . MOHAMMAD DAMOUR الجالية الروسية بدمشق تحتفي بالذكرى 76 للنصر على النازية

وأشار سوخوف إلى تقديم مساعدات رمزية للعائلات (الروسية السورية) المقيمة في دمشق