شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يؤكد ضرورة انسحاب القوات الأمريكية من بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، مع الوفد الحكومي الأمريكي الذي ترأسه منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت مكجورك، سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - نقلته وكالة الأنباء العراقية - أنه "جرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والتأكيد على تفعيل مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، لاسيما ما يتعلق بانسحاب القوات المقاتلة من العراق وتطوير التعاون وتوسيعه في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية".

وأضاف:" أنه جري أيضا مناقشة موضوع التعاون في المجال الصحي ومكافحة جائحة كورونا، كذلك المساعدة في توفير الدعم لتأهيل بعض المؤسسات الصحية في العراق.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، ضرورة تفعيل مخرجات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، وانسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق.

جاء ذلك - وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - خلال استقبال الكاظمي للوفد الحكومي الأمريكي الذي ترأسه منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت مكجورك، وضم مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، ومساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى جوي هود ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول.

وأوضح البيان أنه جرى، خلال اللقاء، بحث التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وتطوير التعاون وتوسيعه في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية.

وأشار البيان إلى أنه تم مناقشة موضوع التعاون في المجال الصحي ومكافحة جائحة كورونا، علاوة على المساعدة في توفير الدعم لتأهيل بعض المؤسسات الصحية في العراق.