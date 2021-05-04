مشاورات بين مصر وتركيا.. والقاهرة تتمسك بسحب قوات أنقرة من ليبيا

الكويت - هبة التوبجي - مع انطلاق الجولة الأولى لجلسة المشاورات المصرية – التركية في يومها الأول، اتفق مسؤولو القاهرة وتركيا، مبدئياً على تشكيل لجنة مشتركة من البلدين لحل الملفات العالقة.

وأكدت المصادر، أن ملف ليبيا على رأس المحادثات، وهناك تمسك مصري بضرورة انسحاب القوات الأجنبية والتركية من ليبيا، وفقا لـ”العربية”.

كما قدمت القاهرة للمسؤولين الأتراك ملفا بأبرز المطالب المصرية العالقة، مطالبة بجدول زمني لحلها.

وذكرت المصادر، أن تركيا لديها تطلع بأن تلعب مصر دورا في ملف شرق المتوسط بهدف تقريب وجهات النظر.

كما لن يعود السفير المصري إلى تركيا والعكس، إلا بعد وضع الخطوط العريضة والاتفاق على البنود الرئيسية وتنفيذ عدد من المطالب المصرية.

وأوضحت المصادر أن هناك جدولا زمنيا لاجتماعات مصرية – تركية خلال الفترة المقبلة، لحسم الملفات العالقة.

هذا وستستمع القاهرة خلال الجلسة لرؤية أنقرة حول عودة العلاقات، وسيقدم الوفد التركي أبرز ما ستقوم به أنقرة خلال المرحلة المقبلة تمهيداً لعودة العلاقات.

كما أكدت المصادر أنه لن يتم اتخاذ أي قرار في الجلسات التشاورية الأولى، حيث إن القاهرة تنتظر تقديم بوادر حسن النية لبناء الثقة.

يذكر أن وسائل إعلام تركية، كانت قالت الاثنين، إن وفداً دبلوماسياً تركياً توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين، في أول زيارة لمسؤولين أتراك منذ القطيعة بين البلدين عام 2013.