هل الأجهزة الإلكترونية تؤثر بالسلب على منظم ضربات القلب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

حذرت الجمعية النمساوية لطب القلب من أن الأجهزة الإلكترونية قد تؤثر بالسلب على وظيفة منظم ضربات القلب؛ حيث يمكن أن يحدث اضطراب بسيط في ضربات القلب أو قد يصل الأمر إلى حد فقدان الوعي.



ولتجنب هذه المخاطر، شددت الجمعية على ضرورة وجود مسافة أمان بين منظم ضربات القلب والأجهزة الإلكترونية المختلفة؛ فعلى سبيل المثال ينبغي أن تكون هناك مسافة أمان بين المنظم والهاتف الجوال تتراوح من 15 إلى 20 سم، وذلك بوضع الهاتف على الأذن المقابلة للجهة، التي تم زرع المنظم بها. كما لا يجوز وضع الهاتف في جيب الجاكت أو السروال الموجود على الجهة، التي تم زرع المنظم بها.

وأضافت الجمعية أنه أن تتراوح المسافة بين المنظم والأجهزة الإلكترونية المنزلية، مثل الموقد والغسالة الأوتوماتيكية وغسالة الأطباق ومُحمّص الخبز، من 15 إلى 30 سم، لافتة إلى أن الأجهزة المنزلية في الحمّام، مثل ماكينة الحلاقة ومجفف الشعر وفرشاة الأسنان الكهربائية، لا تشكل خطراً على منظم ضربات القلب.