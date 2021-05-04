في صور على مواقع التواصل... لوحات الطرق المؤدية للمدينة المنورة دون عبارة "للمسلمين فقط"

دبي - محمود عبدالرازق - وتظهر الصور التي نشرها نشطاء استبدال عبارة "إلى حد الحرم"، بعبارة "للمسلمين فقط".

​وكتب الناشط سعد الحربي في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "استبدال عبارة للمسلمين فقط بعبارة حد الحرم في اللوحات الإرشادية في المدينة المنورة".

نفس التغريدة المنشورة على حساب الحربي، نشرها حساب "المدينة الآن" على موقع تويتر.

​أما زايد القريات فكتب: "إظهارا لسماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين تم استبدال اللوحات الإرشادية بطرق المدينة المنورة التي كانت تحمل عبارة (للمسلمين فقط ) بـ (إلى حد الحرم)".

ومن جانبه ذكر موقع "سي إن إن" بالعربية أنه تواصل مع أمانة منطقة المدينة المنورة للحصول على تعليق بشأن هذه الصور المتداولة لكنه لم يحصل على رد.