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في صور على مواقع التواصل... لوحات الطرق المؤدية للمدينة المنورة دون عبارة "للمسلمين فقط"

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دبي - محمود عبدالرازق - وتظهر الصور التي نشرها نشطاء استبدال عبارة "إلى حد الحرم"، بعبارة "للمسلمين فقط".

​وكتب الناشط سعد الحربي في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "استبدال عبارة للمسلمين فقط بعبارة حد الحرم في اللوحات الإرشادية في المدينة المنورة".

نفس التغريدة المنشورة على حساب الحربي، نشرها حساب "المدينة الآن" على موقع تويتر.  

​أما زايد القريات فكتب: "إظهارا لسماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين تم استبدال اللوحات الإرشادية بطرق المدينة المنورة التي كانت تحمل عبارة (للمسلمين فقط ) بـ (إلى حد الحرم)".

ومن جانبه ذكر موقع "سي إن إن" بالعربية أنه تواصل مع أمانة منطقة المدينة المنورة للحصول على تعليق بشأن هذه الصور المتداولة لكنه لم يحصل على رد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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